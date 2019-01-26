شاهد: مصرية تعاقب ابنها باجباره على القفز بين شرفتين

تداول مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تقشعر له الأبدان يظهر طفلا يتدلى خارج نافذة منزله وهو يحاول العبور إلى الشرفة المجاورة معرضا حياته للخطر.

ويظهر الفيديو، الذي تم التقاطه من قبل أحد السكان المجاورين، حالة الخوف والهلع التي يعيشها الفتى الذي كان يردد باستمرار "حدوّر عالمفتاح"، وبحسب بعض المعلقين نسي الطفل مفتاح منزله داخل الشقة لتجبره والدته على محاولة القفز من شرفة إلى شرفة لإحضاره، غير آبهة بخطورة ما تفعله.

فيديو قد يرفض العقل استيعابه حيث يعكس قسوة الأم تجاه ابنها في سبيل معاقبته أو الوصول إلى مفتاح المنزل وكلاهما سيان.

وكتب أحد المعلقين الذين شاركوا الفيديو " إحنا وصلنا لمرحلة خطرة جدا جدا مش طبيعي والله اللي بيحصل ده.. إلي يعرف مين دي يبلغنا نعمل فيها شكوى في نجدة الطفل، كيف تصرفت أم مع ابنها نسي المفتاح جوه الشقة .. والباب اتقفل".

من جهتها، علقت مستخدمة قائلة "حسبي الله فيها .. حسبي الله فيها ... حسبي الله و نعم الوكيل فيها و في اللي عملته في الولد... ربي يسلط عليها من لا يرحمها، والله لازم تدخل السجن أو مستشفي المجانين...ربي يكون في عون الولد و يعوضه و يخليه ينسي الرعب اللي شافه".

هذا وقال مستخدم آخر: "مش معقول دي تكون انسانة اصلا دي المفروض تتحاكم فورا بالسجن المشدد مدي الحياة ده ايه الجبروت دة استغفر الله العظيم".

إضافة إلى مئات التعليقات التي استنكرت هذا التصرف الغريب.

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