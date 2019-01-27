شاهد: 70 ألف متظاهر يشاركون في مسيرة من أجل المناخ في بلجيكا

تظاهر حوالي 70 شخصا في العاصمة البلجيكية بروكسل في المسيرة الأوروبية لأجل المناخ، بمبادرة من مجموعة "إنهضوا لأجل المناخ"، وذلك بعد يومين من نجاح مبادرة مماثلة نظمتها مجموعة من الشباب البلجيكي.

وتوجه المتظاهرون إلى مقر البرلمان الأوروبي، رافعين شعارات من قبيل: "الناس أولى بتغيير أنفسهم، وليس المناخ في حد ذاته".

ونُظمت المسيرة تزامنا مع أنشطة مشابهة في فرنسا، تهدف لتوجيه رسالة بشأن مكافحة تغير المناخ إلى القادة الأوروبيين الذين سيجتمعون في قمة خلال شهر آذار/مارس المقبل.

وقبل انطلاق المسيرة وضع المنظمون تحت تصرف المشاركين سجلا، تكتب فيه الأجوبة الممكنة بشأن تغير المناخ في جميع القطاعات، مثل الإنشاء والصناعة والنفايات والزراعة.

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