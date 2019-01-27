سرقة جدارية تحيي ذكرى هجوم باتاكلان في باريس

قال مسرح باتاكلان بالعاصمة الفرنسية باريس إن جدارية سرقت، وكان فنان الغرافيتي البريطاني بانكسي رسمها على باب الخروج المخصص للطوارئ بالمسرح، الذي قتل فيه متشددون إسلاميون 90 شخصا قبل ثلاث سنوات.

وكانت الجدارية تظهر امرأة محجبة في وضع حزين، وهي إحدى سلسلة جداريات رُسمت في يونيو/حزيران الماضي في العاصمة الفرنسية، ونسبت إلى بانكسي.

وقال مسرح باتاكلان على تويتر: "تملكنا اليوم شعور عميق بالغضب. عمل بانكسي، وهو رمز للتأمل يخص كل السكان والباريسيين ومواطني العالم، أُخذ منا".

وقال مصدر بالشرطة لرويترز إن لصوصا في سيارة شحن سرقوا الباب، الذي كانت الجدارية مرسومة عليه الليلة السابقة.

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وكان متشددون قد اقتحموا مسرح باتاكلان أثناء حفل موسيقي في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 في إطار هجمات منسقة في باريس ومحيطها، مما أدى إلى سقوط 130 قتيلا.

وتعرضت بعض أعمال بانكسي في باريس، والتي كانت تتناول أيضا قضايا مثل الهجرة، لتخريب بعد فترة وجيزة من عرضها.

وأصبحت جداريات بانكسي،الذي يحتفظ باسمه الحقيقي سرا، محط أنظار جامعي التحف. وبيع أحد أعماله الشهر الماضي بأكثر من 100 ألف جنيه استرليني (132 ألف دولار) ببلدة صناعية في بلاد الغال.