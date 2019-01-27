البرازيل: السلطات تلغي تحذيرا للسكان بعد مخاوف من انهيار سدّ آخر

ألغت مصالح الدفاع المدني في البرازيل التحذير من انهيار وشيك لسد ثاني. وكانت السلطات قد أعربت عن خشيتها من انهيار سدّ منجمي آخر بعد أن أكد رجال الإطفاء وشركة "فالي" للمناجم هذا الأحد من خطر انهيار وشيك لسدّ في برومادينيو جنوب شرق البلاد.

وتسبب انهيار سدّ منجم شركة "فالي" بولاية ميناس غيريس جنوب شرق البلاد يوم الجمعة في مقتل حوالي 40 شخصا وفقدان أكثر من 200 آخرين.

أ ب

شركة "فالي" التي تدير المنجم، أكدت أنّ معظم الأشخاص المفقودين من موظفي الشركة أو من المتعاقدين معها. وكان من المقرر استئناف البحث صباح اليوم الأحد. وتمّت الإشارة إلى أنّ انهيار السد أطلق سيلاً من نفايات التعدين، التي تتجمع فيه، وقد اجتاحت تلك النفايات منشآت الشركة وامتدت إلى بلدة قريبة ما أحدث أضرارا معتبرة.

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ورغم أنّ فرض العثور على ناجين محتملين ضئيلة، يركز رجال الإنقاذ آمالهم في العثور على أحياء داخل حافلة وقطار محاصرين، إضافة إلى منشآت التعدين والمنازل القريبة اليت دفنت تحت الأوحال بعد انهيار السد.

وشهدت ولاية ميناس غيريس كارثة مماثلة في خريف العام 2015 إثر انهيار سد "ساماركو"، الذي تملكه "فالي" والمجوعة البريطانية الأسترالية "بي أيتش بي"، وهو الحادث الذي تسبب في مقتل 19 شخصا وأحدث كارثة بيئية على خلفية تدفق نفايات سامة إلى نهر أساسي، إضافة إلى الأوحال التي أغرقت مئات الكيلومترات المربعة، بعدما عبرت ولايتين برازيليتين على امتداد 650 كيلومتراً حتى المحيط الأطلسي.