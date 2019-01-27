هولندا: انهيار مبنى من ثلاثة طوابق في مدينة لاهاي وتضرر المنازل المجاورة

انهار منزل من ثلاثة طوابق إثر انفجار وقع في مدينة لاهاي الهولندية ما أدى لجرح شخصين على الأقل. ولا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن ضحايا محتملين تحت الأنقاض. وقال جون كاردول الناطق باسم مصلحة الطوارئ في المدينة إنه لم يعرف بعد عدد الأشخاص المفقودين. وتقول السلطات إن الغاز قد يكون السبب وراء الحادث الذي طالت آثاره المنازل المجاورة. وتجد فرق الإنقاذ صعوبة في القيام بعملها نظرا لوجود السيارات في المكان إضافة إلى ركام البناء المنهار.