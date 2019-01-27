في يوم المحرقة العالمي.. بولندا تحيي الذكرى الـ 74 لتحرير معسكر أوشفيتز النازي

شارك العشرات في إحياء الذكرى الـ 74 لتحرير معسكر أوشفيتز في بولندا. وكان من بين المشاركين عدة معتقلين سابقين نجوا من أحكام الإعدام في معسكر "الموت". ووضع المشاركون أكاليل من الزهور على جدار المعسكر، الذي يطلق عليه "بلوك 11"، والذي شهد إعدام الآلاف على أيدي النازيين.

وتولى رئيس بولندا أندريه دودا الرعاية الفخرية لإحياء ذكرى أوشفيتز، كما حضر عدد من السياسيين مراسم الاحتفال على غرار رئيس الوزراء ماتيوس موراوييكي.

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واستخدم النازيون معسكر أوشفيتز منذ العام 1940 من القرن الماضي إلى غاية تحريره من قبل الجيش الأحمر السوفياتي في 27 يناير-كانون الثاني للعام 1945، كمركز للاعتقال والتعذيب والإبادة حيث تمكن النازيون خلال هذه الفترة من إبادة أكثر من مليون شخص في أوشفيتز، معظمهم من اليهود، إضافة إلى البولنديين والغجر وأسرى الحرب السوفيات وأشخاص من جنسيات أخرى. وأشار شهود عيان ودراسات إلى أنّ النازيين استخدموا الغاز لإبادة المعتقلين.

ويعتبر معسكر أوشفيتز أحد رموز المحرقة والفظائع التي شهدتها الحرب العالمية الثانية. وفي العام 2005، اعتمدت الأمم المتحدة 27 يناير-كانون الثاني يوما عالميا لإحياء ذكرى ضحايا المحرقة.