العثور على مقبرة رومانية قرب أحد أشهر مطاعم لشبونة

اكتشف علماء آثار برتغاليون كانوا ينقبون قرب أحد أشهر مطاعم لشبونة مقبرة رومانية كبيرة تضم هياكل عظمية تعود إلى ألفي عام وآثارا أخرى.

وتم اكتشاف المقبرة بعد أن قرر الملاك توسيع مطعم "سولار دوس بريسونتوس"، الواقع في مركز لشبونة التاريخي، والذي فتح أبوابه في العام 1974.

ولاستخراج موافقة على أعمال التوسعة، طلبت سلطات المدينة من فريق من علماء الآثار القيام بمسح للمنطقة. وقال عالم الآثار نونو نيتو من شركة "نيوبيكا"، التي نفذت التنقيب على عمق حوالي ستة أمتار: "ما عثرنا عليه كان مفاجأة كبيرة، مستوى الحفظ رائع ومجموعة الآثار خرافية".

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وتبين أن المقبرة تضم 25 هيكلا عظميا و35 قطعة من الرفاة المحروقة وقطعا من الفخار وعملات كانت تستخدم في مراسم الدفن. وتم نقل كل الآثار إلى مختبر الأبحاث بالشركة التي نقلتها فيما بعد إلى مجلس المدينة. ويعمل علماء الآثار في الموقع منذ العام 2016.

وقد بدأ العمل بالفعل في توسيع المطعم. وعلى الرغم من تأخر ذلك، فإن أصحاب المكان ينظرون لاكتشاف المقبرة الرومانية بإيجابية ويأملون في عرض بعض القطع الأثرية في المستقبل.