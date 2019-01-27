شاهد: سفينة عالقة بجسر للسكة الحديدية على نهر هدسون

تسبب سوء الأحوال الجوية وتساقط الأمطار والثلوج في انفصال عدد من البواخر والقوارب عن مراسيها، وهو ما جعلها تخضع لحركة تيار نهر هدسون بنيويورك في الولايات المتحدة. وانفصلت حوالي ثماني مراكب قبل أن تقوم قاطرات خاصة برفعها ونقلها. وأظهرت صور بثتها وكالة رويترز للأنباء انفصال باخرة "جي بي ثي" لرحلات العشاء الفاخرة عن المرساة. الباخرة علقت تحت جسر السكة الحديدية التي تمرّ فوقها القطارات، وذلك بعد ارتفاع منسوب مياه النهر.

وحسب إدارة حماية البيئة في مدينة نيويورك، لم تتسبب هذه الحوادث في حدوث أضرار بيئية في النهر أو تصدعات على مستوى الجسور.