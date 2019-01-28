وزير استرالي: لا يوجد دليل على ارتباط اعتقال كاتب بالصين بسياسات كندا واستراليا

أعلن وزير الدفاع الاسترالي كريستوفر بين أنه لا يوجد دليل على وجود صلة بين اعتقال السلطات في بكين كاتبا استراليا من أصل صيني واحتجاز كنديين في الصين.

وأضاف أن اعتقال الكاتب الاسترالي يانغ هينغ جون غير مرتبط بسياسات انتهجتها استراليا في الآونة الأخيرة ولكنه لم يدل بتفاصيل.

وكان يانغ قد اعتقل في جنوب الصين في وقت سابق من الشهر الجاري ونُقل إلى بكين حيث قالت الصين إنه محتجز للتحقيق معه للاشتباه "بتعريضه أمن الدولة للخطر".

وزادت حدة التوترات بين الصين وبعض الدول الغربية خلال الأسابيع الأخيرة بعد احتجاز بكين كنديين للاشتباه بتعريضهما أمن الدولة للخطر.

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