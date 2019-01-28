تايلاند تستعد لترحيل لاعب كرة قدم بحريني معارض لحكم الملك حمد

قال مصدر مطلع يوم الاثنين إن حكومة البحرين قدمت وثائق لتسلم لاعب كرة القدم البحريني حكيم العريبي المحتجز في سجن في تايلاند.

وأدين العريبي الذي يحظى بوضع لاجئ في أستراليا وأحد المنتقدين بشدة لحكومة البحرين بإتلاف مركز للشرطة عام 2014 وحكم عليه بالسجن عشرة أعوام غيابيا، لكن العريبي ينفي ارتكاب أي مخالفات.

واعتقل العريبي في نوفمبر تشرين الثاني في بانكوك، التي سافر إليها لقضاء شهر العسل، وذلك بناء على إشعار أصدرته الشرطة الدولية (الانتربول) استجابة لطلب من البحرين. ويتعين على البحرين بموجب القانون التايلاندي أن تقدم الوثائق اللازمة لتسلمه بحلول الثامن من فبراير شباط أو التقدم بطلب لتمديد المهلة 30 يوما أخرى.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من السلطات.

وحثت وزيرة خارجية أستراليا ماريس بين السلطات التايلاندية على الإفراج عن العريبي في حين قالت منظمات حقوقية إنه تعرض للاضطهاد لأسباب سياسية.

وقال وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة في بيان لرويترز إن الإجراءات القانونية لتسليم العريبي للبحرين مستمرة وانتقد ما وصفه "بالتدخل الخارجي" في الشؤون الداخلية للمملكة.

وأضاف البيان أن الذين يتحدثون الآن عن إساءة معاملة العريبي والذين يشككون في نزاهة المحاكم بالبحرين يتجاهلون حقيقة أن العريبي "تم الإفراج عنه من قبل المحكمة المختصة بكفالة قدرها 100 دينار".

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وتقول السلطات البحرينية إن بإمكان العريبي العودة للطعن على الحكم مشيرة إلى أن الذين سبق اعتقالهم مع العريبي فعلوا ذلك وتمت تبرئتهم.

وقال وزير الداخلية إن العريبي الذي سُمح له بموجب الكفالة بالسفر مع المنتخب البحريني لكرة القدم للعب مباراة في دولة قطر فر إلى إيران "ولم يعد للبحرين".

وحصل العريبي في عام 2017 على حق اللجوء في استراليا، حيث يلعب الآن، وذلك بعد فراره من البحرين قبل ذلك بثلاثة أعوام.

وكان العريبي من المنتقدين للشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة أحد أفراد العائلة الحاكمة في البحرين وابن عم الملك عندما ترشح لخوض الانتخابات على رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عام 2015. ويتولى الشيخ سلمان رئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وقال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الأسبوع الماضي إنه تم إعفاء الرئيس من كل المسائل المتعلقة بغرب آسيا وإن برافول باتل نائب الرئيس يعمل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "لإيجاد حل" لمسألة احتجاز العريبي.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن العريبي تعرض للتعذيب على يد السلطات البحرينية بسبب الأنشطة السياسة لشقيقه خلال انتفاضة الربيع العربي عام 2011. وتنفي السلطات البحرينية ذلك.