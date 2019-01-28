شاهد: الدنمارك تبني حاجزاً على حدودها مع ألمانيا لمنع تسلل الخنازير

بدأ العمال في الدنمارك تشييد حاجز يبغ طوله 70 كيلومتراً بطول الحدود مع ألمانيا لوقف تسلل الخنازير البرية على أمل منع انتشار حمى الخنازير الأفريقية، التي يمكن أن تهدد صناعة لحم الخنزير وهي صناعة بالغة الأهمية بالنسبة إلى الدنمارك.

الحاجز الفولاذي، الذي يبلغ ارتفاعه 150 سنتمتراً، حظي بموافقة نواب البرلمان الدنماركي في يونيو / حزيران الماضي.

وكانت الحكومة الدنماركية حذرت من أن صادرات لحم الخنزير الدنماركية إلى دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي - والتي تبلغ قيمتها 11 مليار كرونة (1.6 مليار دولار) سنوياً - يمكن أن تتأثر بالمرض.

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وفي عام 2016، بلغت قيمة إجمالي صادرات لحم الخنزير الدنماركية حوالي 30 مليار كرونة (4.55 مليار دولار).

والدنمارك هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي يفوق فيها عدد الخنازير عدد المواطنين، حيث يوجد 215 خنزيراً لكل مئة مواطن.

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