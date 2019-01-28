هل تقوم بحماية بياناتك الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي؟

في خضم فضائح تسريب البيانات الشخصية لمستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي يتساءل العديد من رواد هذه الوسائط عن واقع بياناتهم الشخصية ومصيرها على الشبكة.

في العام 2018 استخدم 75 في المائة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و74 عاما في الاتحاد الأوروبي هواتفهم الذكية لأغراض خاصة. واعترف 28 في المائة منهم أنهم لم يقيدوا الوصول إلى بياناتهم الشخصية عند استخدام أو تثبيت أي تطبيق على هواتفهم الذكية. كما كشف 7 في المائة من مستخدمي الهواتف الذكية في الاتحاد الأوروبي أنهم يجهلون إمكانية تقييد أو رفض الوصول إلى بياناتهم الشخصية عند استخدام أو تثبيت أحد التطبيقات على الهاتف الذكي.

هذه الأرقام التي أعدتها الوكالة الأوروبية للإحصاءات يوروستات نشرت بمناسبة يوم حماية البيانات الذي يتم الاحتفال به في 28 يناير/ تشرين الثاني. ويصادف هذا اليوم ذكرى "اتفاقية 108" الصادرة عن مجلس أوروبا بشأن حماية المعلومات الشخصية الذي يهدف إلى زيادة الوعي وتعزيز حماية الخصوصية والبيانات وإعلام المواطنين بحقوقهم وممارساتهم الجيدة مما يمكنهم من ممارسة هذه الحقوق على نحو أكثر فعالية.

يوروستات

وأبلغ أقل من النصف، حوالي 43 في المائة من مستخدمي الهواتف الذكية أنهم جهزوا هواتفهم بنظام أمان تم تثبيته أو تزويده تلقائيًا بنظام التشغيل الخاص بالهاتف الذكي. و15 في المائة اختاروا الإشتراك في نظام أمني أو استخدموا نظامًا تم تثبيته من قبل شخص آخر.

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لم يحد ثلثا مستخدمي الهواتف الذكية في التشيك من الوصول إلى بياناتهم الشخصية ولم يرفضوا الوصول إليها، تليها بلغاريا بنسبة 49 في المائة وقبرص والمملكة المتحدة 43 في المائة.

في المقابل، لم يقيد 10 في المائة فقط من مستخدمي الهواتف الذكية في فرنسا الوصول إلى البيانات الشخصية أثناء تحميل التطبيقات، تليها ألمانيا بنسبة 16 في المائة وهولندا ولوكسمبورغ بنسبة 17 في المائة.