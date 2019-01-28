أوروبا تعلن إنهاء العمل بالورقة النقدية من فئة 500 يورو

أعلن البنك المركزي الأوروبي، اليوم الإثنين، أن 17 مصرفاً مركزياً تابعاً للدول الأعضاء في منطقة اليورو، من أصل 19 مصرفاً، أوقفت عن إصدار الأوراق النقدية من فئة 500 يورو منذ يوم أمس.

وخصص البنك المركزي الأوروبي لليورو سبعة أوراق نقدية من فئة 5 يورو، و10 و20 و50 و100 و200 و500 في العام 2002.

وفي بيان نشره على صفحته على الإنترنت، قال البنك المركزي الأوروبي "إن أكثرية المصارف الأوروبية (17 من أصل 19) لن تصدر عملات نقدية من فئة 500 يورو بدءاً من تاريخ أمس (27 يناير-كانون الثاني 2019)".

وكانت الفئة المذكورة قد أنجزت في العام 1996 ولكنها لم تطرح في السوق إلا في العام 2002.

وأضاف البيان "بهدف تأمين مرحلة انتقالية أكثر سلاسة، سيتابع المصرف المركزي الألماني والمصرف المركزي النمساوي طبع تلك الأوراق النقدية حتى تاريخ 26 أبريل-نيسان 2019"؟

أما الأوراق النقدية من فئة 500 يورو المتواجدة في السوق، فستظل قانونية، ويمكن استعمالها، وسيكون بإمكان المصارف ومكاتب الصرافة وغيرها من الأطراف التجارية استخدامها لإنجاز المعاملات.

أخبار اقتصادية أخرى على يورونيوز:

ولكن التجربة تثبت صعوبة تصريف تلك الأوراق النقدية، حيث لا يقبل جميع التجار مثلاً أخذها، بسبب قلة تداولها.

وكتب في نهاية البيان أن العملة الورقية من فئة 500 يورو ستحافظ على قيمتها ويمكن استبدالها في أي بنك مركزي أوروبي في أي وقت.