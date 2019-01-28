أردوغان يقول إنه يهدف إلى تشكيل مناطق آمنة في سوريا حتى يتمكن اللاجئون من العودة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الاثنين إن بلاده تهدف إلى إقامة مناطق آمنة في شمال سوريا حتى يتمكن نحو أربعة ملايين لاجئ سوري تستضيفهم تركيا من العودة لبلادهم.

وذكر أردوغان الذي كان يتحدث في اسطنبول أن نحو 300 ألف سوري عادوا بالفعل وأنه يتوقع عودة ملايين السوريين إلى المناطق الآمنة.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في ديسمبر كانون الأول سحب كل القوات الأمريكية من سوريا وأعلن أردوغان بعد ذلك أنهما ناقشا إقامة منطقة آمنة بعمق 20 ميلا داخل سوريا على الحدود مع تركيا.

المزيد من الأخبار على يورونيوز:

إدارة ترامب تقبل مرشحا من جوايدو لإدارة سفارة فنزويلا في واشنطن

ماكرون يدخل على خط أزمة اعتقال كارلوس غصن