محققة الأمم المتحدة في مقتل خاشقجي في زيارة إلى تركيا تدوم أسبوعاً

قال مكتب النائب العام في مدينة إسطنبول التركية، إن النائب العام سيلتقي، الثلاثاء، بالمحققة في مجال حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والتي تقود تحقيقاً دولياً في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ووصلت أنييس كالامار، مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي، في زيارة تستغرق أسبوعاً لتركيا، مع فريق من خبراء الطب الشرعي والقانون واجتمعت يوم الإثنين مع وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو.

وغرد تشاووش أوغلو عبر صفحته على تويتر قائلاً إنه التقى "بمقررة الأمم المتحدة المختصة بالإعدامات خارج نطاق القانون المتواجدة في تركيا للتحقيق في جريمة قتل جمال خاشقجي".

واغتيل كاتب "واشنطن بوست" السابق، جمال خاشقجي، داخل القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من أكتوبر- تشرين الأول، وتعتقد المخابرات الأميركية أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمر بتصفيته.

ونفت الرياض مراراً علاقة ولي العهد السعودي بالجريمة، وتوعّدت بمحاسبة القتلة.

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