ماكرون يدخل على خط أزمة اعتقال كارلوس غصن

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأحد إنه عبر لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن قلقه من الظروف التي يواجهها كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة رينو داخل السجن.

وقال ماكرون للصحفيين خلال زيارة لمصر "رأيت أن الاحتجاز كان طويلا للغاية وظروف الاحتجاز قاسية. قلت ذلك لرئيس الوزراء آبي في عدة مناسبات".

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لكن ماكرون أوضح أن الأزمة المحيطة بغصن لا تشكل خطرا على تحالف صناعة السيارات بين رينو ونيسان.

واستقال غصن من رئاسة شركة رينو الأسبوع الماضي. ولا يزال قيد الحبس في أعقاب اعتقاله في اليابان في نوفمبر تشرين الثاني واتهامه بارتكاب مخالفات مالية.