وفاة رئيس المجلس الدستوري الجزائري مراد مدلسي عن عمر ناهز 76 عاما

أعلن مسؤولون ونواب جزائريون عن وفاة رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي فجر الإثنين إثر مرض عضال. وكان خبر وفاة مراد مدلسي البالغ من العمر 76 عاما قد انتشر مساء الأحد غير انه تم تكذيب الخبر من طرف محيطه ومسؤولين في المجلس الدستوري الجزائري. وقالت وسائل إعلام جزائرية إن مراد مدلسي قد عاد إلى الجزائر منذ يومين بعد فترة علاج في الخارج.

ومن المنتظر ان يوارى جثمان مراد مدلسي الثرى الإثنين بمقبرة بن عكنون في الجزائر العاصمة.

شغل مراد مدلسي عدة مناصب سياسية ووزارية، حيث عين أمينا عاما لوزارة التجارة من 1980 إلى 1988، ثم وزيرا للتجارة في الفترة ما بين 1988 و1989 ووزيرا للمالية من عام 2001 إلى العام 2002، ثم وزيرا للخارجية من عام 2007 إلى العام 2013.

كما شغل مراد مدلسي منصب مستشار رئيس الجمهورية في الفترة ما بين 2002 إلى 2005 وترأس منصب رئيس المجلس الدستوري منذ العام 2013.

وفاة رئيس المجلس الدستوري قبل حوالي شهرين ونصف من الانتخابات الرئاسية... فماذا بعد؟

وفقا للقوانين الجزائرية سيتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات بعد وفاة رئيس المجلس مراد مدلسي .

وفقا للمادة 81، في حالة وفاة رئيس المجلس الدستوري أو استقالته، يجتمع المجلس الدستوري برئاسة نائب رئيس المجلس ويسجل اشهادا ويبلغ رئيس الجمهورية فورا.

المادة 82، في حالة وفاة عضو في المجلس الدستوري أو استقالته أو حصول مانع دائم له.

يجري المجلس الدستوري مداولة تبلغ نسخة منها إلى رئيس الجمهورية، وبحسب الحالة إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المحكمة العليا أو رئيس مجلس الدولة.