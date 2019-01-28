الولايات المتحدة ترفع العقوبات عن شركة روسيا عملاقة

رفعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقوبات عن‭‭‬‬‬ شركة الألومنيوم الروسية العملاقة روسال وشركات روسية أخرى مرتبطة بقطب الصناعة أولغ ديريباسكا متحدية مساعي يقودها الديمقراطيون في الكونغرس للابقاء على العقوبات.

وفي وقت سابق هذا الشهر انضم أعضاء جمهوريون إلى الديمقراطيين في محاولة فاشلة لإبقاء العقوبات على روسال والشركة الأم مجموعة إن بلس وشركة الكهرباء جيه.اس.سي يورو-سيب-إنرغو.

ويقول أنصار الإبقاء على العقوبات إن سيطرة ديريباسكا، وهو حليف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ‭‭ ‬‬‬على الشركات أكبر مما يسمح برفع العقوبات التي فُرضت عليها في ابريل نيسان لمعاقبة روسيا علي ضم القرم ومحاولات التدخل في الانتخابات الأمريكية ومساندة الحكومة السورية في الحرب.

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لكن وزارة الخزانة الأمريكية قالت في بيان يوم الأحد إن الشركات الثلاث قلصت حصص ديريباسكا المباشرة وغير المباشرة فيها وإنه لم يعد يسيطر عليها.

وأضافت أن هذه الخطوة تضمن تمتع معظم المدراء في مجلس إدارة مجموعة إن بلس وشركة روسال باستقلالية بما في ذلك أمريكيون وأوروبيون لا تربطهم صلات تجارية أو مهنية أو عائلية بديريباسكا وأي شخص آخر يخضع لعقوبات تفرضها وزارة الخزانة.

وسيظل ديريباسكا شخصيا خاضعا للعقوبات.