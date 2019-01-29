30 ألف نيجيري يفرون إلى الكاميرون خوفا من هجوم لبوكو حرام

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الثلاثاء، أن قرابة 30 ألف شخص فروا إلى الكاميرون بداية هذا الأسبوع من مدينة ران النيجيرية خشية التعرض لهجوم من متشددي حركة بوكو حرام.

وقال بابار بالوش المتحدث باسم المفوضية في إفادة صحفية للأمم المتحدة في جنيف إن السكان أصيبوا بالذعر وفروا بعد أن غادرت قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات المدينة.

وكانت قوة المهام المشتركة وصلت لتأمين ران الواقعة أقصى شمال شرقي البلاد، والمتاخمة للحدود الكاميرونية.

وقال بالوش أنه في أعقاب مغادرة القوات المشتركة توعدت بوكو حرام بالعودة إلى ران .

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