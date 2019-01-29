ثغرة في "فيس تايم" تخترق أجهزة أيفون وتمكن الآخرين من التنصت عليك

ثغرة جديدة اكتشفها مستخدمو تطبيق فيس تايم على هواتف آيفون، حيث يمكن للمتصل أن يخترق خصوصية جهاز المتلقي.

وتكمن المشكلة في عملية الاتصال، حيث يمكن للمتصل، باستخدام هذا التطبيق، الاستماع إلى ما يحصل عند الطرف الآخر حتى قبل أن يجيب.

وأكدت شركة أبل بإن تحديثا لهذا التطبيق سيصدر هذا الأسبوع لتلافي هذه الفجوة.

واكتشف صاحب حساب Benji Mobb هذه المشكلة ونشر فيديو يوضح المشكلة، مستخدما جهازي آيفون.

ويمكن القول إن المشكلة قد تتفاقم، فعند محاولة إيقاف صوت المكالمة، عن طريق زر التحكم بالصوت، فسيتم تشغيل الكاميرا تلقائيا، ليتمكن المتصل من مشاهدة ما يحصل في الطرف الثاني.

تداول المستخدمون هذه المعلومة على مواقع التواصل الاجتماعي، الرئيس التنفيذي لتويتر اقترح أن يتم إيقاف التطبيق.

حاكم نيويورك اندرو كومو اقترح على سكان مدينته أن يحجبوا التطبيق، حتى يتم تحديثه، وقال:"ثغرة فيس تايم، تخرق الخصوصية وتضع أهالي نيويورك في خطر".

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