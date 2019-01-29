الدنمارك تدعو لفرض عقوبات على روسيا بسبب سلوكها "العدواني" مع أوكرانيا

دعا وزير الخارجية الدانماركي أندرس سامويلسن يوم الثلاثاء الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على روسيا بسبب مواجهة مع أوكرانيا في بحر آزوف.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن سامويلسن سيلتقي بنظيره الأوكراني بافلو كليمكين يومي الثلاثاء والأربعاء وسيزور مدينة ماريوبول القريبة من بحر آزوف.

وأضافت في بيان "أعتقد أن على الاتحاد الأوروبي الرد على سلوك روسيا العدواني".

وأبلغت مصادر رويترز أن الاتحاد الأوروبي سيوجه مذكرة دبلوماسية رسمية لموسكو هذا الأسبوع احتجاجا على استمرار اعتقال روسيا 24 بحارا أوكرانيا احتجزتهم خلال تلك الواقعة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ويلتقي وزراء الخارجية الأوروبيون يوم الخميس المقبل لبحث أوكرانيا وقضايا أخرى.

للمزيد في "يورونيوز":

ويأتي موقف وزير الخارجية الدانماركي بعد عشرة أيام على قيام نظيره الألماني هايكو ماس بحثّ كلا من روسيا وأوكرانيا على القيام بما يلزم لمنع تصعيد الصراعات في شرق أوكرانيا وفي بحر آزوف الذي احتجزت فيه روسيا ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية وطواقمها في نوفمبر تشرين الثاني.

وقال ماس في تصريحات أدلى بها في كييف بعد اجتماع مع نظيره الأوكراني بافلو كليمكين إن على روسيا ضمان حرية العبور في مضيق كيرتش المقابل لساحل شبه جزيرة القرم بشكل دائم. وضمت روسيا القرم من أوكرانيا في عام 2014.

ورحب كليمكين بعرض مراقبة حركة الشحن عبر مضيق كيرتش. وأبلغ لافروف صحفيين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق على مقترح من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأن يراقب خبراء ألمان المضيق قبل شهر لكنهم لم يصلوا بعد.