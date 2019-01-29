الحريري: الأسبوع الحالي هو أسبوع الحسم في جهود تشكيل الحكومة

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري يوم الثلاثاء إن الأسبوع الحالي سيكون حاسما في جهود تشكيل حكومة جديدة، مضيفا أنه "متفائل بحذر".

وتتفاوض الأطراف المتناحرة على تشكيل حكومة منذ الانتخابات التي جرت في مايو أيار مما أثار مخاوف من قرب حدوث أزمة في لبنان المثقل بالديون والذي يعاني اقتصاده من الركود.

وقال مكتب الحريري في بيان "الأمور إيجابية إن شاء الله، وستتضح خلال يومين... هذا الأسبوع هو أسبوع الحسم، سلبا أو إيجابا".

كان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله قد قال يوم السبت إن "جهدا استثنائيا" يجري لتشكيل الحكومة لكن لا تزال هناك عقبتان. وهما كيفية ضم مجموعة من ستة نواب سنة إلى الحكومة وتوزيع الحقائب الوزارية بين الأحزاب المختلفة.

وتعرضت سندات لبنان السيادية المقومة بالدولار لضغوط في الأسابيع الماضية، كما خفضت مؤسسة موديز التصنيف الائتماني للبنان فيما أرجعته إلى عدم اليقين بشأن تشكيل الحكومة.

ولبنان من بين الدول الأعلى مديونية في العالم، وقال وزير المالية إن البلاد تواجه بالفعل أزمة اقتصادية بدأت تتحول إلى أزمة مالية وإنه يأمل ألا تتحول إلى أزمة نقدية.