شاهد: تقنية 5G تتيح نقل الفيديو فائق الوضوح لأجهزة الواقع الإفتراضي

تجري الآن تحضيرات لمهرجان رأس السنة الصينية تقيمه قناة CCTV التابعة للحكومة في الصين، حيث يتم عرض أحدث وأهم التقنيات التي تمكن القناة من الوصول لمشتركيها الذين يفوق عددهم 700 مليون متفرج.

ويمكن للمشاركين في المعرض أن يستمتعوا بمشاهدة عروض فيديو تفاعلية فائقة الوضوح 4K على أجهزة واقع افتراضي VR خاصة بحيث يتم نقل البيانات الرقمية باستخدام شبكة الجيل الخامس من شبكات النقل اللاسلكي لأنظمة الهاتف الخلوي 5G.

وتشكل هذه التجربة والتي تشرف عليها المجموعة الصينية للإعلام CMG ثورة في عالم تطوير أنظمة الشبكات اللاسلكية، فهي تتيح للمرة الأولى على الإطلاق نقل حزم من البيانات الرقمية بسرعة عالية جدا وكفاءة كبيرة باستخدام تقنيات بث واستقبال جديدة ومطورة عن الأجيال التي سبقتها.

وعلى سبيل المقارنة، يمكن للهواتف الذكية التي تنتمي للجيل الخامس أن تقوم بتحميل البيانات (ملفات أو مواد سمعية وبصرية) بسرعة أعلى مئة مرة من أسرع الأجهزة المتوفرة حاليا، ومن المتوقع أن يكون متوسط سرعتها حوالي 3.5 غيغا بت في الثانية (3500 ميغا بت) وأن يصل الحد الأعلى لسرعتها إلى 10 غيغا بت في الثانية. وهو أسرع بعشرة مرات من الشبكات السلكية المستخدمة لتوصيل الحواسب حاليا.

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