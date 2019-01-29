انتحارية تستهدف مقر المجلس الحاكم المرتبط بجبهة النصرة سابقا في إدلب

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن انتحارية استهدفت مقر رئاسة ووزراء حكومة الإنقاذ الوطني في مدينة إدلب، وهو مجلس حاكم مرتبط بجبهة النصرة السابقة، اليوم الثلاثاء مما أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص.

وترتبط حكومة الإنقاذ الوطني بجبهة تحرير الشام المتشددة التي تسيطر على المنطقة. وكانت تعرف الجبهة في السابق باسم جبهة النصرة التي كانت جناح تنظيم القاعدة في سوريا قبل انقطاع الصلات عام 2016.

وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد لرويترز إن التفجير سبب خسائر في الأرواح لكن لم يذكر أعدادا.

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