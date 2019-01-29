ترامب يدعو ظاهرة الاحتباس الحراري "للعودة" بسبب العاصفة الشتوية في غرب أمريكا

في تغريدة إشكالية جديدة قام الرئيس الأمريكي بدعوة الاحتباس الحراري لتصحيح الطقس شديد البرودة الذي تشهده البلاد حاليا.

في تغريدته قال ترامب "في الغرب الأوسط الجميل، تصل درجة حرارة الجو إلى 60 درجة دون الصفر، وهي أبرد درجة حرارة يتم تسجيلها على الإطلاق. في الأيام القادمة من المتوقع أن يصبح الجو أكثر برودة. لا يمكن للناس أن يبقوا في الخارج ولو لدقائق. بحق الجحيم ماذا يحدث مع الاحتباس الحراري؟ عد بسرعة أرجوك، نحن بحاجة لك!"

التغريدة لاقت الكثير من السخرية وجمعت أكثر من 58 ألف تعليق (حتى وقت كتابة المقال) ودفعت الأغلبية للتساؤل فيما إذا كان الرئيس الأمريكي يفهم آلية عمل الاحتباس الحراري أو على الأقل كيفية تأثيرها على المناخ حول العالم، وخاصة أنها ليست التغريدة الأولى من نوعها، فهو ادعى من قبل أن الجو البارد دليل على عدم وجود أي تغير في المناخ.

ومن الردود التي وجدت إشادة ملحوظة ردا على تغريدة ترامب كان من متابعة ظنت أن ما يقوله تهكم أو أن حساب ترامب نفسه مزيف. وآخرون بدأوا بشرح ظاهرة الاحتباس الحراري لترامب. بينما تساءل متابع "من الرائع أن تظن أن الولايات المتحدة كانت يوما ما رائدة في العلوم"

Amazing to think America was once a scientific leader. — Jemaine Clement (@AJemaineClement) January 29, 2019 Oh crap, I thought this was the parody account. — Dead Sea Squirrel (@the_ns) January 29, 2019

ومتابع آخر قال "أعلم أن العلم ليس سهلا، لكن هذه التغريدة الجاهلة هي شيء مخجل".