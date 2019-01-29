أعضاء مجلس العموم البريطاني يرفضون تعديل حزب العمال على خطة البريكست

صوّت المشرعون البريطانيون بـ 327 صوتا مقابل 296 يوم الثلاثاء ضد اقتراح يدعو البرلمان إلى اعتبار خيارات بديلة بهدف منع بريطانيا من الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

وصوّت المشرعون لصالح اقتراح يدعو الحكومة الى رفض الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) من دون التوصل إلى اتفاق للخروج. وضد اقتراح غير ملزم لتأجيل البريكست.

كما صوَّت النواب صالح اقتراح يدعو الحكومة إلى استبدال ما يطلق عليه اسم "الدعم الايرلندي الشمالي" بترتيبات بديلة من أجل تأمين دعم البرلمان للاتفاق الذي تتبناه ماي والمتعلق بخطة الخروج من الاتحاد الأوروبي.

متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية قال إن البرلمان البريطاني بعث رسالة واضحة إلى بروكسل بشأن ما سوف يتطلبه توقيع اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ونقلت رويترز عن المتحدث قوله "لا يزال موقف الاتحاد الأوروبي هو أن تغادر المملكة المتحدة عن طريق اتفاق. إنهم يريدون أن تغادر المملكة المتحدة باتفاق لأن ذلك في مصلحتهم وكذلك مصلحة المملكة المتحدة".

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