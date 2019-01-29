طفل أميركي في الثالثة يقول إن دبّاً حماه بعد أن تاه يومين في الغابة

قال طفل أميركي (ثلاثة أعوام)، أمضى ليلتين في الخارج في طقس متجمد، للشرطة ولأسرته أن دبّاً ساعده وبقي معه طوال الوقت، بحسب ما نقلته صحيفة "ذي غارديان" البريطانية.

وكانت أجهزة الطوارئ الأميركية قد تلقت اتصالاً الخميس الفائت من أحد السكان الذي سمع بكاء طفل في البرية، فأطلقت عملية بحث ثانية لتعثر على الطفل كاسي هاثاوي عالقاً في شجيرات شائكة.

وكان هاثاوي، الذي تمّ التبليغ عن فقدانه الثلاثاء الفائت، مبللاً ومتجمداً بحسب ما ذكره مكتب الشركة في ولاية كارولينا الشمالية.

وتشتهر ولاية كارولينا الشمالية بكثرة الدببة السوداء فيها.

وأكد شيب هيوز، المتحدث باسم مكتب الشرطة، أن الطفل قال حقاً "إن صديقه في البرية كان دبّاً وإنه بقي معه طوال الوقت".

بدورها، أكدت بريانا هاثاوي، عمّة الطفل، على النبأ أيضاً، وقالت "(الطفل) يقول إنه "تسكع" برفقة دبّ لمدة يومين" وتضيف "أرسل الله إليه صديقاً ليحميه. الله كبير والعجائب تحدث حقاً".

وأشار هيوز إلى أن هاثاوي كان يلعب برفقة صديقين له في الباحة الخلفية في بيت جدّته يوم الثلاثاء الفائت، ولكنه لم يعد إلى الداخل مع الولدين.

ودفعت أحوال الطقس الرديئة ودرجات الحرارة المتدنية جداً (تقريباً 6 درجات تحت الصفر) الأجهزة المختصة إلى الدفع بكل إمكانياتها في عملية البحث عن هاثاوي حيث تمّ استعمال طوافات وطائرات مسيرة وآليات فيما شارك في العملية مئات المتطوعين.

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