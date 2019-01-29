أمريكا تتهم هواوي الصينية بانتهاك العقوبات على إيران

وجهت الولايات المتحدة اتهامات جنائية لشركة هواوي تكنولوجيز الصينية، في تصعيد لخلاف مع أكبر شركة مصنعة لمعدات الاتصالات في العالم يجيء قبل أيام من محادثات تجارية بين واشنطن وبكين.

واتهمت وزارة العدل الأمريكية شركة هواوي ومديرتها المالية منغ وان تشو بالتخطيط لانتهاك العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران وذلك من خلال العمل معها من خلال شركة تابعة في معاملات حاولت إخفاءها.

وفي قضية منفصلة، اتهمت وزارة العدل هواوي بسرقة تكنولوجيا صنع أجهزة الإنسان الآلي من شركة (تي. موبايل يو.إس). وكانت هواوي قد قالت إنه تمت تسوية النزاعات بين الشركتين في العام 2017.

وألقي القبض على منغ، ابنة مؤسس هواوي، في فانكوفر في الأول من ديسمبر كانون الأول. واعتقلت الصين بعدها اثنين من مواطني كندا مشيرة إلى اعتبارات تمس الأمن القومي.

ومن المقرر أن تمثل منغ أمام محكمة كندية يوم الثلاثاء لمناقشة تغيير شروط الإفراج عنها بكفالة وذلك وفقا لسجلات المحكمة العليا في كولومبيا البريطانية.

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الولايات المتحدة ستطلب رسميا من كندا تسليم المديرة المالية لهواوي

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وذكرت هيئة الإذاعة الكندية (سي.بي.سي) يوم الثلاثاء نقلا عن وزارة العدل أن كندا تلقت طلبا رسميا بتسليم منغ.

الصين

وعبرت وزارة الخارجية الصينية عن "قلقها البالغ" من الاتهامات وحثت الولايات المتحدة على إلغاء أمر الاعتقال وإنهاء "قمع يفتقر للمنطق" للشركات الصينية.

وحثت وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة بالكف عن "القمع غير المبرر" للشركات الصينية، بما في ذلك هواوي، وبإلغاء مذكرة الاعتقال الصادرة بحق منغ.

وأضافت الوزارة في بيان أن الصين ستحمي بكل حزم المصالح المشروعة للشركات الصينية.

وتتهم السلطات الأمريكية منغ بلعب دور قيادي في مخطط لاستخدام شركة فرعية في تنفيذ أعمال بإيران في انتهاك للعقوبات الأمريكية. وتدفع منغ ببراءتها.

وقال وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس إن الاتهامات "منفصلة كلية" عن المفاوضات التجارية بين البلدين.

غير أنه من المرجح أن تلقي التطورات بظلالها على محادثات رفيعة المستوى تجريها الصين والولايات المتحدة هذا الأسبوع في إطار مفاوضات تهدف لتخفيف التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

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