الولايات المتحدة: تنظيم داعش سيخسر آخر معاقله في سوريا خلال أسبوعين

قال باتريك شاناهان القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي يوم الثلاثاء إن من المتوقع أن يخسر تنظيم الدولة الإسلامية آخر أراض يسيطر عليها في سوريا لصالح قوات تدعمها الولايات المتحدة خلال أسبوعين.

وتستعد قوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها الأكراد والمدعومة بألفي جندي أمريكي ومساندة جوية، لمعركة نهائية مع تنظيم الدولة الإسلامية في شرق سوريا بعد أن ساعدت في إخراج مقاتليه من بلدات ومدن كانت ذات يوم تشكل دولة الخلافة التي أعلنها التنظيم.

وخلّف هجوم، أعلن تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية (داعش) مسؤوليته عنه، 16 قتيلاً من بينهم أربعة أمريكيين في منتصف شهر يناير - كانون الثاني، أي بعد أقل من شهر من إعلان ترامب المفاجئ بسحب القوات الأمريكية من سوريا، وهو الإعلان الذي نشر مخاوف دولية من إمكانية عودة بأس قوات داعش في سوريا عقب الانسحاب الأمريكي منها.

للمزيد على يورونيوز: