فيديو: كيف تتم عملية التصويت على أي قرار تحت قبة البرلمان البريطاني؟

‏تيريزا ماي: سأتصدى لسحب الثقة.. وأي زعيم جديد سيضطر لتمديد موعد البريكست ‎#تيريزا_ماي ‎#سحب_الثقة ‎#البرلمان_البريطاني ‎#البريكست ‎#حزب_المحافظين