شاهد: لليوم التاسع.. سائقو سيارات الأجرة يواصلون احتجاجاتهم في مدريد

لليوم التاسع على التوالي، تظاهر المئات من سائقي سيارات الأجرة في العاصمة مدريد، أمام مقرّ حزب الشعب الإسباني، ضد شركات نقل كـ"أوبر" و"كابيبي" التي يقولون إنها تتجاوز القوانين وتخوض معهم منافسة غير عادلة في خدمة نقل الركّاب.

وكان سائقو سيارات الأجرة بدأوا احتجاجاتهم في مدريد في الحادي والعشرين من الشهر الجاري ضد شركات نقل كـ"أوبر" وغيرها من الشركات التي يتم حجز سياراتها عبر الإنترنت وليس في الشارع، وتحظى هذه الخدمة بقبول لدى المستخدمين، خاصة وأن أسعارها تعدّ أسعاراً منافسة لسيارات الأجرة.

وأغلق السائقون أمس شارع رئيس في مدريد ساعة الذروة الصباحية مطالبين بتشديد الأنظمة الخاصة بشركة "أوبر" وغيرها من الشركات المماثلة، مشددين على ضرورة أن يتحرك حزب الشعب، الذي يتولى حالياً إدارة محافظة مدريد، لحل مشكلتهم.

وكانت الحكومة الإسبانية منحت في شهر أيلول/سبتمر الماضي الشركات المشحونة مدة أربع سنوات للامتثال للوائح التنظيمية التي تمنحها ترخيصًا واحدًا جديدًا لكل 30 ترخيصًا لسيارات الأجرة، لكن سُمح لكل مدينة باعتماد الأنظمة واللوائح التي تراها مناسبة فيما يتعلق بعمل شركات خدمة النقل عبر الإنترنت في قطاعها.

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