شاهد.. ماكرون يلتقي البابا تواضروس الثاني في القاهرة

التقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية في القاهرة اليوم الثلاثاء (29 يناير كانون الثاني) ثم قام بجولة في الكنيسة البطرسية في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية التي تعرضت لهجوم في عام 2016.

وزار ماكرون والبابا تواضروس الثاني مزارا لشهداء الكنيسة داخل الكاتدرائية.

كما اصطحب البابا ماكرون وقرينته بريجيت في جولة في الكاتدرائية حيث المقر الباباوي.

كما استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ماكرون وقرينته والوفد المرافق له، وذلك فى إطار جولته بالأماكن المقدسة بمصر.

وبدأ الرئيس الفرنسي زيارة لمصر يوم الأحد (27 يناير كانون الثاني) وتهدف الزيارة التي تستمر ثلاثة أيام لتعزيز العلاقات الدفاعية والتجارة بين البلدين.

ويضم وفده وزراء في الحكومة وعشرين ممثلاً من المجالات الأكاديمية والثقافية والعلمية، وعشرات من كبار رجال الأعمال.

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