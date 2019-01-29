اليمن: مقتل ستة مدنيين من بينهم مصور صحفي إماراتي وجرح مراسل في هجوم للحوثيين

أعلنت السلطات في أبو ظبي عن مقتل زياد الشرعبي مصور قناة تلفزيون أبو ظبي الحكومي الإماراتي وجرح أحد مراسلي القناة في انفجار عبوة ناسفة في اليمن. قالت وكالة أنباء وام الرسمية الثلاثاء إن المراسل الصحفي فيصل الذبحاني أصيب في نفس الهجوم بإصابات في مدينة المخا الساحلية، مشيرة إلى أن الهجوم أدى لمقتل خمسة مدنيين. ولم يتردد المسؤولون الإعلاميون في أبو ظبي في تحميل مسؤولية هذا الهجوم على المتمردين الحوثيين.

من جهتها كشفت جمعية حماية الصحفيين، قبل مصرع الشرعبي عن مقتل 16 صحفيا على الأقل في اليمن منذ العام 2015. هذا وتشكل الإمارات العربية المتحدة عضوا رئيسيا في التحالف الذي تقوده السعودية ضد المتمردين الموالين لإيران منذ العام 2015.

وفي سياق متصل، حذرت منظمة الإنقاذ الدولي الإنسانية من أن وقف إطلاق النار المتفق عليه في مدينة الحديدة الاستراتيجية على وشك الانهيار، وحثت المجتمع الدولي على تصعيد الضغط على الأطراف المتناحرة للتمسك بالتزاماتها.

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وقالت المنظمة في بيان الثلاثاء إن الاشتباكات الأخيرة في المدينة بين المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون عليها والقوات الموالية للحكومة والمدعومة من قوات التحالف زادت بشكل كبير منذ الأسبوع الماضي وتهدد بالإطاحة باتفاق وقف إطلاق النار وتبادل السجناء الذي تم التوصل إليه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وقال فرانك ماكمانوس من لجنة الإنقاذ الدولي قائلا "يزداد الخطر بشأن إنهيار الاتفاق في الأيام الأخيرة بعد ارتفاع وتيرة الاشتباكات التي اندلعت داخل الحديدة، واتهام كلا الطرفين لبعضهما البعض بالانتهاكات".

وبهدف الوقوف على ما يجري في المدينة، يخطط مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث للذهاب إلى الحديدة في وقت لاحق الثلاثاء.