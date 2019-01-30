مقتل 12 شخصا وإصابة 170 اخرين بسبب الفيضانات في السعودية

قالت المملكة العربية السعودية إن 12 شخصا لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 170 آخرين هذا الأسبوع بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة شمال غربي البلاد.

وأفادت قوات الدفاع المدني السعودي، الأربعاء، أن 10 أشخاص لقوا حتفهم في منطقة تبوك، وواحد في المدينة المنورة وآخر في منطقة الحدود الشمالية.

في حين أنها انقذت 271 شخصا على مدار الأيام الأربعة الماضية، معظمهم في منطقة الجوف المحاذية للأردن.

كما جرى انقاذ آخرين في مكة المكرمة وتبوك ومنطقة الحدود الشمالية.

وغمرت الأمطار الغزيرة الوديان الصحراوية وأجبرت المدارس على الإغلاق.

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وتداول العديد من مستخدمي شبكات التواصل الإجتماعي صورا وفيديوهات تظهر حجم الخسائر التي ألحقتها الفيضانات بالمنازل والمركبات.