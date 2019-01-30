مقتل 12 شخصا وإصابة 170 اخرين بسبب الفيضانات في السعودية

قالت المملكة العربية السعودية إن 12 شخصا لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 170 آخرين هذا الأسبوع بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة شمال غربي البلاد.
وأفادت قوات الدفاع المدني السعودي، الأربعاء، أن 10 أشخاص لقوا حتفهم في منطقة تبوك، وواحد في المدينة المنورة وآخر في منطقة الحدود الشمالية.
في حين أنها انقذت 271 شخصا على مدار الأيام الأربعة الماضية، معظمهم في منطقة الجوف المحاذية للأردن.
كما جرى انقاذ آخرين في مكة المكرمة وتبوك ومنطقة الحدود الشمالية.
وغمرت الأمطار الغزيرة الوديان الصحراوية وأجبرت المدارس على الإغلاق.
تتابعون أيضا على يورونيوز:
ولي العهد السعودي يناقش الوضع في اليمن مع الأمين العام للأمم المتحدة
السعودية: إيقاف 126 موظفا في الحكم المحلي عن العمل لاتهامهم بالفساد
محققة دولية في مقتل خاشقجي لم تحصل بعد على موافقة سعودية لدخول القنصلية
وتداول العديد من مستخدمي شبكات التواصل الإجتماعي صورا وفيديوهات تظهر حجم الخسائر التي ألحقتها الفيضانات بالمنازل والمركبات.