شاهد: قطع خزف أثرية تعيد وصل الإمارات بالصين عبر طريق الحرير

اكتشف فريق من علماء الآثار في موقع الندود في رأس الخيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة مجموعة كبيرة من قطع الخزف الصينية يعود تاريخها إلى 800 سنة على الأقل.

وتم العثور على كميات كبيرة من القطع الخزفية وقطع من أواني زجاجية ومعدنية منذ بدء التنقيب يوم 7 يناير-كانون الثاني. ومن بين القطع الخزفية بعض قطع مصنوعة زجاج أخضر (سيلادون) و أخرى زرقاء (جينغدتشن) من مقاطعة لونغوان الصينية.

الفريق يضم خبراء من دائرة الآثار والمتاحف في رأس الخيمة، وقسم الآثار في جامعة دورهام ومتحف قصر الصين. ويهدف عمله تتبع العلاقة التجارية بين الصين والإمارات العربية المتحدة عبر طريق الحرير التاريخي الشهير.

يقول هلال خان رئيس قسم الآثار في متحف رأس الخيمة الوطني "بالنسبة للفخار الصيني، منذ 800 إلى 900 عام باعتقادي، نجد قطع أوان صينية هنا وفي كل مكان في الإمارات العربية المتحدة، خاصة في رأس الخيمة" ويضيف أيضا "إن هذا العدد الكبير من قطع الفخار يدل على وجود علاقة تجارية جيدة مع الصين".

وهذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها إرسال فرق تنقيب من متحف القصر إلى رأس الخيمة. فهم جاؤوا لأول مرة في عام 2016 وقاموا بالكثير من أعمال الحفر والتنقيب والتقاط الصور وإنشاء سجلات لأكثر من 20 ألف قطعة خزف صيني محفوظة حاليا في المتحف الوطني في رأس الخيمة.

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