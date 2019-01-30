روسيا: اعتقال سيناتور روسي متهم بقتل شخصين وتنظيم مجموعة إجرامية

ألقت الشرطة الروسية القبض على السيناتور الروسي رؤوف أراشوكوف، خلال انعقاد جلسة ​مجلس الاتحاد للبرلمان الروسي على خلفية اتهامه بقتل شخصين والإشتراك في تنظيم مجموعة إجرامية في جمهورية قراتشاى- تشركيسيا.

وذكرت وسائل إعلام محلية روسية، أنه تم توقيف أراشوكوف بعد أن صوت مجلس الاتحاد المجلس الأعلى للبرلمان الروسي في موسكو اليوم الأربعاء 30 يناير/كانون الثاني على رفع الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها .

هذا وأعلن محققون أن والد أراشوكوف السياسي المشهور والمدير في شركة "غازبروم الغازية" راؤول أراشوكوف تم توقيفه في مدينة سانت بطرسبرغ قبل أيام للاشتباه في اختلاس 30 مليار روبل أي 455 مليون دولار أمريكي من إمدادات الغاز.

ويعد أراشوكوف الإبن أصغر نائب في روسيا، إذ دخل البرلمان بعمر 31 عاما.

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