غصن: أنا ضحية مؤامرة مسؤولين تنفذيين في نيسان

في أول مقابلة صحفية يجريها رئيس مجلس إدارة شركة نيسان السابق كارلوس غصن، منذ اعتقاله، تحدث عن ما اسماه ب"مؤامرة" حيكت ضده داخل نيسان

وذكرت صحيفة "نيكي" الاقتصادية اليابانية الرائدة أن غصن، زعم أن سبب اتهامه بالتزوير وخرق الثقة هي "مؤامرة" حاكها مدراء تنفيذيون آخرون في شركة نيسان.

ونقلت الصحيفة التي أجرت مع غصن المقابلة، الأربعاء، في مركز احتجازه في طوكيو، قوله "دون شك هذه الاتهامات ناتجة عن مؤامرة وخيانة من المعارضين لخطتي بتكوين تحالف أعمق مع شركة رينو الفرنسية."

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ومنذ اعتقاله في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أكد غصن مرارا على براءته، وقال إن مسؤولين بالشركة شكوا بأنه يتمتع بالكثير من السلطات وقالوا إنهم يريدون التخلص منه.

وعن حالته، قال غصن (64 عاما) إن صحته جيدة.

وكان غصن، الذي قاد نيسان لتجاوز أزمتها قبل 20 عاما، يدفع باتجاه ارتباط أكبر بين الشركة ورينو، بما في ذلك الاندماج الكامل، على الرغم من التحفظات القوية في الشركة اليابانية.

وما زال غصن رهن الاحتجاز بعد إلقاء القبض عليه وتوجيه اتهامات له تتعلق بخيانة الثقة وعدم الإفصاح عن راتبه الكامل.