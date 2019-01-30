إسرائيل تحتضن الأسبوع الدولي لتجارة الماس وصادرات تفوق 4.5 مليار دولار

شهد معرض الأسبوع الدولي لتجارة الماس في دورته الثامنة في مدينة تل أبيب الإسرائيلية حركة نشيطة للمتعاملين في هذا القطاع، جاؤوا من نحو ثلاثين دولة.

وتعد الدولة العبرية واحدة من أكبر أسواق الماس في العالم وأكبر المصنعين برأي مشاركين أجانب، وقد بلغت صادراتها من الألماس المصقول حوالي 4.5 مليار دولار سنة 2018، بحسب وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، وتجاوزت قيمة واردات الماس 3 مليارات دولار، أما صادرات الماس غير المصقول فقط بلغت 2.253 مليار دولار، فيما بلغت قيمة الواردات منه أكثر من 2.6 مليار دولار.

ويقول مسؤولون في هذه المجال، إنه حدثت تغييرات على مستوى تعاملات سوق الماس في السنوات الأخيرة، بسبب القواعد الجديدة للشفافية حول العالم التي تسببت في أزمة برأي هؤلاء، إذ أن تجارة الماس التي كانت سرية، أضحت اليوم جزءا من العولمة كما يقولون.

ويأمل تجار الماس أن قوانين البنوك والقوانين الضريبية الجديدة قد تم إرساءها بالفعل، وإنه يمكن لتجارتهم الآن أن تزدهر من جديد.

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