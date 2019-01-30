بركان جبل ميرابي الاندونيسي يطلق نهرا من الحمم على سفحه

أطلق بركان جبل ميرابي المضطرب في اندونيسيا نهرا من الحمم البركانية التي تدفقت لمسافة 1400 متر على سفحه.

قال قصباني، رئيس المركز الوطني لعلم البراكين والزلازل والمخاطر الجيولوجية في إندونيسيا، إن البركان الواقع في جزيرة جاوة دخل إلى "مرحلة الانفجار الاندفاعي."

وأضاف أن المواد البركانية - التي انبعثت مساء الثلاثاء - امتدت لمسافة هي الأطول منذ بدء نشاط البركان في أغسطس/ آب الماضي.

وذكر قصباني، الذي يستخدم اسما واحدا، أنه لم يرفع مستوى التحذير من البركان.

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جبل ميرابي، الذي يبلغ ارتفاعه 2968 مترا، يقع قرب مدينة بوغياكارتا القديمة وهو الأنشط من بين عشرات البراكين في إندونيسيا.

يعود آخر ثوران ضخم للبركان الى عام 2010، وتسبب في مقتل 347 شخصا.