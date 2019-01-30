هيئة الرياضة في ولاية نيفادا تفرض عقوبة قاسية على المصارع الروسي حبيب نورمحمدوف

صوتت اللجنة الرياضية لولاية نيفادا في الولايات المتحدة الثلاثاء على قرار معاقبة كل من المصارع الروسي حبيب نورمحمدوف بالإيقاف عن النزال وحضور مباريات الرياضة لمدة تسعة أشهر ودفع غرامة مالية قدرها 500 ألف دولار. كما أدانت زميله الإيرلندي كونور مكغريغور بستة أشهر إيقاف مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 50 ألف دولار. قرار اللجنة يأتي في أعقاب الشجار الذي نشب بعد المنازلة التي جمعت بينهما في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وكان حبيب نورمحمدوف قد فاز أمام كونور مكغريغور في مباراة البطولة هذه التي جرت في لاس فيغاس مسجلا بذلك سجلا خاليا من الإنهزامات في مسيرته والإحتفاظ بلقب البطولة في فئة الأوزان الخفيفة.

نورمحمدوف وبعد الانتصار على كونور تسلق سور الحلبة ليواجه زملاء الملاكم الأيرلندي مما أدى إلى شجار كبير في أرض الحلبة واشتباكات بين الطرفين.

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وتفاعل نورمحمدوف بسرعة مع قرار الهيئة، وكتب في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "السياسة للأبد"، في إشارة إلى خلط الهيئة الأميركية السياسة بالرياضة.

وشارك نورمحمدوف على صفحته في موقع "إنستغرام" صورة يظهر فيها نائما على أريكة، وكتب عبارة: "أيقظوني حين ينتهي كل هذا".