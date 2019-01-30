استطلاع: 50% من الروس يعتقدون في وجود تهديد بقيام حرب

أعربت غالبية من الروس عن اعتقادها بوجود تهديد باندلاع حرب بين روسيا وبلدان أخرى، وذلك من خلال استطلاع نشره مركز ليفادا المستقل، وشمل 1600 شخصا في 52 منطقة روسية، منتصف شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وكانت مخاوف الروس من اندلاع حرب بلغت ذروتها بنسبة 68% سنة 2015، أي بعد سنة 2014، عندما ضمت بلادهم شبه جزيرة القرم من أوكرانيا، ثم تراجعت نسبة المخاوف نسبيا.

وفي آخر استطلاع للرأي أبدى 56% من الروس اعتقادهم في وجود تهديد حقيقي بقيام حرب بين روسيا وبلدان أخرى، فيما أعرب 39% في الاستطلاع ذاته عن شكوكهم بشأن تهديد باندلاع نزاع عسكري.

وتنبع هذه المخاوف من تراكم العديد من المشاكل التي لم تجد طريقها إلى الحل وشعور بتعب متراكم، وفق عالم الاجتماع دينيس فولكوف، الذي يقول إنه في كثير من الأحيان ما تسمع مراكز بحث تتحدث حرب وشيكة، هي على الآن باردة مع الولايات المتحدة، عبر وكلائها الأوروبيين والأوكرانيين.

في المقابل أعرب 88% من الروس عن ثقتهم بأن الجيش الروسي مستعد للدفاع عن البلاد، في حال وجود تهديد عسكري حقيقي.

وتتبع هذه النتائج هبوطا في تأييد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي حجبه تأييد للجيش الخريف الماضي.

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