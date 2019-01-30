ولي العهد السعودي يناقش الوضع في اليمن مع الأمين العام للأمم المتحدة

قالت وكالة الأنباء السعودية إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تلقى اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يوم الثلاثاء لبحث التقدم بشأن التوصل لحل للحرب في اليمن وقضايا إقليمية أخرى.

وأضافت الوكالة أن غوتيريس عبّر عن شكره "للدعم الذي تقدمه المملكة للدفع نحو تحقيق نتائج إيجابية في الحوار بين الأطراف اليمنية".

ولم يتضح ما إذا كانت المكالمة تناولت تحقيقا دوليا ترأسه أغنيس كالامارد مقررة الأمم المتحدة بشأن القتل خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي والتي بدأت تحقيقا مدته أسبوعا في تركيا في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من أكتوبر- تشرين الأول.

وقالت كالامارد يوم الثلاثاء إن السعودية لم توافق بعد على طلب لدخولها قنصلية المملكة في اسطنبول ولقاء مسؤولين سعوديين، وأضافت لرويترز "أردنا فحسب أن تتكون لدينا فكرة عن المكان".

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