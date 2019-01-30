شاهد: كوريا الجنوبية تطور طائرة "درون" تعمل بالوقود الهيدروجيني

عرض أكثر من 100 مُصنع من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين منتجاتهم المتطورة في معرض لطائرات "الدرون"، التي تعمل بالوقود الهيدروجيني، في كوريا الجنوبية.

ويعتبر البعض هذه الطائرات أفضل بيئيا من الطائرات بدون طيار التقليدية، بسبب نوع الوقود، كما أن مدة طيرانها المستمر قد تصل لساعتين.

شركة دوسان موشنتي، الكورية الجنوبية، تمكنت من ابتكار بطاريات هدروجينية لهذا النوع من الطائرات، وبدأت ببيعها بسعر حوالي 180 ألف يوان، أي ما يعادل 161 دولارا أمريكيا، بينما بلغ سعر الطائرة التي تعمل بهذا الوقود حوالي 268 دولار أمريكي.

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وبحسب دوو سون لي، الرئيس التنفيذي للشركة فهنالك محاولات لخفض تكلفة هذه المنتجات، وقال:"تشغيل الطائرات بالوقود الهيدروجيني ميزة لصالح شركتنا، لكن تكلفته مرتفعة، سنسعى لتحسينه من أجل تخفيض كلفته، لتلبية احتياجات المستهلكين".

يذكر أن بعض هذه الطائرات قد تتمكن من نقل حمولة يصل وزنها إلى 70 كغ.