أهمية النظام المصرفي الإسلامي والعملة المشفرة الإسلامية في الاقتصاد العالمي

في هذه الحلقة من برنامج بيزنيس لاين دبي" الاقتصادي الشهري، نعرض عليكم محاور اقتصادية مختلفة نبدأها مع مطار دبي الذي اعتبر عام 2018 أكثر المطارات استخداماً من قبل المسافرين الأجانب وذلك للمرة الخامسة على التوالي. عدد المسافرين ازداد 1% ليزيد عن 89 مليون مسافر. خلال عام، نسبة المسافرين الصينيين ارتفعت 6% كما ارتفعت نسبة المسافرين الروس 14.5%. كل ذلك بفضل تسهيل تأشيرات الدخول.

ثم تطرقنا إلى وضع أسواق العقارات التي من المتوقع أن تتحسن لتصل إلى أفضل مستوياتها عام 2021.

كما أثرنا في حلقتنا هذه موضوع المصارف الإسلامية التي رغم الركود، مؤخراً، تتزايد شعبيته عالمياً بين المسلمين وغير المسلمين. وقد يمثل 2700 مليار يورو بحلول 2021.

وفق الشريعة، النظام المصرفي الإسلامي يعتمد على تقاسم الأرباح بدلاً من الفوائد على الائتمان. فالسندات الإسلامية أو الصكوك تمثل واحد 1% من السوق العالمية. نسبة قد تزداد، فقد بدأ صندوق النقد الدولي إصدار قواعد خاصة بهذا القطاع الناشط في أكثر من ستين دولة.

هذا القطاع المصرفي الإسلامي غير الإسلامي يواجه تحدياً جديداً وهو ال"بلوكتشين". هذه التكنولوجيا تسمح بإجراء تحويل مصرفي بطريقة آمنة وشفافة دون المرور بوسطاء. لكن ماذا يحدث إذا دُمِجت هذه التكنولوجيا الثورية مع المبادئ التقليدية للنظام المالي الإسلامي؟

سألنا إبراهيم محمد، مؤسس "وان جرام"، شركة ناشئة في دبي حازت على جائزة أفضل عملة مشفرة إسلامية من برنامج "جوائز الخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد".

ويقول محمد عنها ""وان جرام" أول عملة تقدم نوعاً من الضمانة لاستنادها على الذهب ما يعطيها درجة من الحماية. لا يمكن أن تصل الى مستوى الصفر. قد تتراجع قيمتها لتصل الى ثمن غرام من الذهب لكن لا تتراجع أكثر لان سعرها مرتبط بالذهب".

هذه الحلقة تضمنت أيضاً دور المرأة في عالم الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ففي هذه المنطقة بدأت تظهر برامج دعم للشركات الناشئة خاصة منها الشركات التي تؤسسها نساء. وبرنامج "ومينا" هو خير مثال.