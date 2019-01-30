تعرف على أندر خنزير في العالم

هذا الخنزير النادر من فصيلة بابيريسا المهددة بالإنقراض. أطلق العاملون في حديقة شيستر البريطانية على هذا النوع النادر اسم Majine، ماجين. ماجين يبلغ من العمر أربعة عشر عامًا وقد وضعه الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والحيوانات المهددة بالإنقراض على القائمة الحمراء.

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فصيلة Babirusa تعني "خنازير الغزلان"، بدأ العلماء العمل على هذه الفصيلة النادرة للحصول على العديد من المعلومات التي ظلت مجهولة إلى الآن. كان أول ملف يجب أن يتم فهمه في حياة هذه الحيوانات البرية التي لم نعرف عنها إلا القليل جدًا هو كيفية تكاثرها. وعندما بدأت حديقة تشيستر برنامج التزاوج منذ أكثر من عقد، كان هناك أقل من عشرين خنزيرا في جميع أنحاء أوروبا. وفي إندونيسيا كان يقدر عددهم بين عشرة وخمسة آلاف في البرية.

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