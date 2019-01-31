رئيس الاتحاد الأوروبي: متمسكون باتفاق البريكست ولا زلنا نجهل ما الذي تريده بريطانيا

في رسالة موجهة إلى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أكد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك يوم الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي يتمسك باتفاق الانسحاب الخاص بخروج بريطانيا من الاتحاد.

وقال توسك في تغريدة على تويتر "اتفاق الانسحاب ليس مفتوحا لإعادة التفاوض"، مضيفا أن موقف الاتحاد الأوروبي واضح ومتجانس وأنه ما زال لا يعرف ما الذي تريده المملكة المتحدة.

وفي وقت سابق أبلغ جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية رئيسة الوزراء البريطانية أن الاتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد لا يمكن إعادة التفاوض عليه.

وقال يونكر "اتفاق الانسحاب يبقي الاتفاق الممكن الأفضل والوحيد".

رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في القمة الأوروبية

دعوة أوروبية للحزب الحاكم والمعارضة في بريطانيا لإيجاد صيغة عمل مشتركة

دعا مسؤول بريكست في البرلمان الأوروبي رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وزعيم المعارضة جيريمي كوربين إلى البدء في العمل على نهج مشترك بين الأحزاب كأفضل وسيلة لتحقيق انسحاب منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل 29 مارس / آذار.

وقال غاي فيرهوفشتات إنه يأمل في أن يؤدي اجتماع اليوم الأربعاء بين زعيمي حزبي المحافظين والعمال إلى شيء أكثر من "تناول البسكويت وشرب الشاي فقط".

وأضاف أنه إذا بدآ العمل سوية ف"يمكن أن يكون ذلك هو الحل لهذه المشكلة".

ثم انتقد فيرهوفشتات الإجراءات البرلمانية البريطانية والقائمة الطويلة من التعديلات التي اقترحها المشرعون مما أخفق في كسر الجمود.

وتساءل "هل هذه هي الطريقة التي يمكنكم من خلالها حل مشكلة بهذا الحجم؟ هل تلك هي الطريقة للقيام بذلك؟ ... لا يمكننا التقدم أكثر بهذا الشكل. هذا عدم وضوح وعدم استقرار".