بدء المرافعات الختامية في محاكمة تاجر المخدرات المكسيكي "إل تشابو"

بدأت الأربعاء في مدينة نيويورك المرافعات الختامية في محاكمة زعيم عصابة تجارة المخدرات المكسيكي خواكين غوزمان لويرا المعروف باسم إل تشابو. ومن المتوقع أن تستمر المرافعات الختامية ليومين قبل إصدار قاضي مقاطعة الولايات المتحدة، بريان كوجان الذي يرأس الجلسة التي تجري في محكمة فيدرالية في بروكلين تعليماته لهيئة المحلفين من أجل البدء بمناقشة مصير غوزمان.

وتم تسليم غوزمان البالغ من العمر 61 عامًا، إلى الولايات المتحدة في يناير/ كانون الثاني من العام 2017، وهو يخضع للمحاكمة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني من نفس السنة. ويمثل إل تشابو أمام القضاء الأمريكي بتهمة تهريب كميات هائلة من الكوكايين والهيروين والمخدرات الأخرى إلى الولايات المتحدة بصفته زعيم عصابة سينالوا كارتل التي سميت باسم ولايته في شمال المكسيك.

وحاول محامو إل تشابو التطرق إلى مزاعم تأطيره من قبل الزعيم الحقيقي للمنظمة الإجرامية إسماعيل "إل مايو" زامبادا.

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