الدنمارك تفوز بجائزة "بوكوز" الذهبية للعام 2019

فازت الدنمارك جائزة "بوكوز" الذهبية للعام 2019، حيث نال طبق لحم العجل المزين بالخضروات استحسان لجنة التحكيم، ما خول الفريق الفوز باللقب للمرة الثانية.

كينيث هانسن وفريقه فازوا بالجائزة الأكثر شهرة في فن الطهو، وحصل زميله كريستيان على جائزة أفضل طباخ.

ويقول هانسن:"رزقت بمولود قبل أسبوع، وهو ما غير حياتي، والآن نلت الجائزة، بعد سبعة أيام، هذا مذهل، بدأنا الاستعداد منذ 130 يوما، هذا جهد جماعي، كل الفريق يستحق الثناء".

ونالت السويد الجائزة الفضية، ويقول سبستيان غيبراند:"أعطينا 98% من جهدنا، للفوز علينا بذك 100% من طاقتنا".

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