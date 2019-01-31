روسيا وأمريكا تفشلان في إحراز تقدم بشأن خلاف متعلق بمعاهدة القوى النووية

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء نقلا عن سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله إن روسيا والولايات المتحدة فشلتا في إحراز تقدم في محادثات جرت الخميس بشأن خلاف متعلق بمعاهدة القوى النووية المتوسطة المدى. والتقى ريابكوف بمساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي أندريا تومسون في بكين.

وقال ريابكوف "تابعنا الحوار مع نائبة وزير الخارجية أندريا تومبسون حول معاهدة التخلص من الصواريخ. للأسف لا يوجد أي تقدم". وأضاف "كما فهمنا، فقد وصلنا إلى مرحلة جديدة هي مرحلة تعليق الولايات المتحدة لالتزاماتها في إطار المعاهدة".

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وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب قد أعلن في أكتوبر/ تشرين الأول 2018 أن واشنطن ستنسحب من معاهدة التخلص من الأسلحة متوسطة وقصيرة المدى، لأن موسكو لا تلتزم بها. ووصفت موسكو الاتهامات الأمريكية بأنها كاذبة متهمة واشنطن بأنها اختبرت منظومات محظورة في المعاهدة على أنها مضادة للصواريخ.