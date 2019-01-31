السعودية تطلق سراح 7 حوثيين وتعيدهم إلى اليمن في أول عملية تبادل للأسرى

قال مسؤولو أمن يمنيون إن السلطات السعودية أطلقت سراح سبعة سجناء حوثيين وعادوا إلى العاصمة صنعاء، في أول تبادل محدود للسجناء بين الجانبين، بعد إطلاق المتمردين سراح سعودي أمس.

وتولى الصليب الأحمر الدولي نقل المقاتلين الحوثيين مساء أمس الأربعاء، كما رتبت المنظمة الإغاثية نقل الأسير السعودي، الذي قال الحوثيون إنهم أطلقوا سراحه لأنه مريض.

ورحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث بهذه الخطوة، التي تعد الأولى منذ تدخل قوات التحالف الذي تقوده السعودية في القتال عام 2015 لإعادة الحكومة المعترف بها دوليا.

وكتب غريفيث على وسائل الإعلام الاجتماعية قائلا انه "يأمل أن يشكل هذا دفعة لتسريع اتفاق تبادل الأسرى" الذي وقع في ستوكهولم في ديسمبر/كانون أول.

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